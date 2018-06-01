Львів отримав 35 мільйонів євро на вирішення «сміттєвої проблеми» – мерія

Львів отримав 35 мільйонів євро на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та будівництва у Львові заводу з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів, інформує мерія міста.

Згідно з повідомленням, 1 червня в Києві підписали кредитний договір та договір гранту.

«Сьогодні ми були свідками підписання двох великих угод. Одна угода – з Європейським банком реконструкції та розвитку, сума – 20 мільйонів євро. Ще одна угода – з екологічними європейськими фундаціями, яка дає можливість отримати серйозний грант, щоб почати і збудувати перший в Україні завод з глибинної переробки твердих відходів, і зробити рекультивацію полігону, який є одним з найбільших в Україні», – розповів мер Львова Андрій Садовий.

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За його словами, термін будівництва заводу складає два роки, а рекультивації сміттєзвалища – до п'яти років.

«Загальна сума договору складає 35 млн євро. Зокрема, 25 мільйонів євро – це позика від ЄБРР, а 10 мільйонів євро – це грантова складова. З 25 мільйонів євро позики від ЄБРР 21,5 мільйона євро – це бюджет першого етапу будівництва сміттєпереробного комплексу. Попередні роки були підготовчі, а зараз – фінальне підписання угоди, далі починається реалізація проекту», – зазначив директор підприємства «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Наприкінці травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа, внаслідок зсуву загинули троє рятувальників, а тіло міського еколога досі так і не знайшли. Відтоді Львів має проблеми з вивезенням твердих побутових відходів, і з різних місць України надходять повідомлення про перехоплення вантажівок зі сміттям зі Львова, яке намагаються незаконно скинути в інших українських регіонах.

14 листопада 2016 року суд зобов’язав припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища.