Лукашенко заявляє, що Білорусь може відновити контроль на кордоні з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що його країна може повернути контроль на кордоні з Росією.

«Якщо вони хочуть закрити кордон, будь ласка, давайте», – сказав Лукашенко під час візитів до прикордонних постів вздовж кордону з Росією, повідомляє державне інформаційне агентство «БелТА».

«Якщо вони закриють кордон, ми також повинні запровадити прикордонний контроль», – сказав Лукашенко, додавши, що він буде чекати, щоб зрозуміти, як розвивається політика Москви, перш ніж схвалювати будь-які рішення про зміни.

Росія відновила перевірки автомобілів та паспортів на кордоні з Білоруссю, посилаючись на питання безпеки після того, як Мінськ у лютому 2017 року запровадив п’ятиденний безвізовий режим для 80 країн, включаючи країни Європейського союзу.

Колишня Радянська держава розглядає питання про поширення системи безвізового режиму до 15 днів, як очікується, покращить відносини з ЄС, заявили представники Білорусі.

Мінськ і Москва є давніми союзниками, але останнім часом відносини були напруженими, авторитарний Лукашенко доклав зусиль для покращення зв’язків із Заходом, зокрема, звільнивши деяких політичних ув’язнених.