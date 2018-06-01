ЄС ініціює у СОТ процес проти Китаю через несправедливу передачу технологій

Європейський союз розпочав судовий процес у Всесвітній торговій організації (СОТ) проти китайського законодавства, який підриває права інтелектуальної власності європейських компаній.

«Технологічні інновації та ноу-хау є основою нашої економіки, основаної на знаннях. Саме це і надає нашим компаніям конкурентоспроможність на світовому ринку та підтримує сотні тисяч робочих місць у Європі. Ми не можемо дозволити будь-якій країні змусити нашу компанію відмовитися від цих важкодоступних знань. Це суперечить міжнародним правилам, про які ми всі домовилися в СОТ, якщо основні гравці не дотримуються правил, то вся система може розвалитися», – зазначила комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Малмстроем.

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У ЄС зауважують, що європейські компанії, які приїжджають до Китаю, змушені надавати права власності або права на використання своєї технології китайським підприємствам і позбавлені можливості вільно обговорювати ринкові умови у договорах про передачу технологій.

Це суперечить основним правам, якими повинні керуватися компанії відповідно до правил та дисциплін СОТ, наголошують в ЄС.

Справа, ініційована сьогодні ЄС, спрямована щодо конкретних положень стосовно імпорту та експорту технологій (відомий під назвою «TIER») та положення про спільні китайсько-іноземні акціонерні підприємства, які, як вважають у ЄС, дискримінують некитайські компанії.

Якщо консультації, запропоновані сьогодні, не приведуть до задовільного рішення протягом 60 днів, ЄС зможе вимагати, щоб СОТ створила групу для схвалення рішення з цього питання.

Китайська сторона наразі не коментувала цю ініціативу ЄС процесу у Всесвітній торговій організації.