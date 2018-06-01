Сербія продала екс-резиденцію посольства Югославії в Нью-Йорку за 12 мільйонів доларів

Міністерство закордонних справ Сербії заявляє, що квартиру з шістьма спальнями і чотирма ванними кімнатами в Нью-Йорку, яку придбала колишня Югославія в 1975 році, продали за 12,1 мільйона доларів.

Міністерство 1 червня заявило, що виручку від продажу квартири на 730 Park Avenue розділять між колишніми югославськими республіками – Сербією, Хорватією, Македонією, Боснією і Герцеговиною, Словенією та Чорногорією.



В жовтні 2017 року агентом з нерухомості була вказана ціна квартири 18 мільйонів доларів.

Квартиру, куплену за 100 тисяч доларів, колись використовували посли Югославії, а також колишній комуністичний діяч Йосип Броз Тіто.

Квартира була порожньою з 1992 року, а Сербія сплачувала витрати на утримання покинутої резиденції площею 2325 квадратних метрів.



