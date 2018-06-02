В Іспанії склав присягу новий прем’єр-міністр – соціаліст Педро Санчес. Він замінив консерватора Мар’яно Рахоя, якого парламент країни напередодні відправив у відставку через корупційний скандал навколо його партії.

Санчес, 46-річний економіст без ніякого досвіду роботи в уряді, склав присягу перед королем Феліпе II у його палаці на околиці Мадрида.

1 червня парламент Іспанії 180 голосами проти 169 проголосував за відставку уряду під керівництвом Мар’яно Рахоя, керівника правоцентристської Народної партії, яка відтак опинилася в опозиції.

Педро Санчес і його лівоцентристська Іспанська соціалістична робітнича партія є твердими прихильниками Європейського союзу і спільної валюти євро.

Також 1 червня склав присягу новий прем’єр-міністр в Італії. Джузеппе Конте очолить новий уряд двох популістських партій-євроскептиків.