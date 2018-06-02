У Єгипті склав присягу переобраний на другий термін президент

Президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі, переобраний у березні на другий термін, склав присягу в парламенті країни.

Церемонія відбулася за посилених заходів безпеки в усій столиці Каїрі.

Абдель-Фаттах ас-Сісі, колишній головнокомандувач Збройних сил Єгипту, відіграв вирішальну роль у влаштованому військовими перевороті 2013 року, який скинув першого демократично обраного президента Єгипту, ісламіста Мухаммада Мурсі.

Наступного 2014 року ас-Сісі був уперше обраний на посаду президента.

Його прихильники заявляють, що він відновив у країні стабільність і безпеку по кількох роках заворушень. Критики звинувачують його у придушенні інакодумства і обмеженні свободи засобів інформації.

На цьогорічних виборах Абдель-Фаттах ас-Сісі мав єдиного і по суті символічного суперника: мало відомий діяч Муса Мустафа Муса весь час підтримував голову держави і лише останньої хвилі вирішив балотуватися сам.