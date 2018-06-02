Військові Ізраїлю застрелили палестинця після підозрюваної спроби наїзду

Військові Ізраїлю повідомили, що застрелили палестинця, який намагався в’їхати у групу військовослужбовців і цивільних у місті Хевроні на Західному березі Йордану.

Як мовиться в повідомленні, чоловік намагався трактором переїхати офіцера і солдата, а потім розвернув машину «з метою нападу на цивільних, що були поруч».

Палестинські працівники охорони здоров’я підтвердили загибель чоловіка без дальших подробиць.

Хеврон, із населенням у 200 тисяч осіб, – найбільше палестинське місто Західного берега. Але в його центрі живе близько тисячі поселенців-ізраїльтян, які перебувають під охороною ізраїльських військових.

Інцидент стався в час посилення напруженості між Ізраїлем і палестинцями на кордоні з іншою частиною палестинських територій – Смугою Гази. За два місяці протестів на кордоні Смуги Гази загинули понад 115 палестинців, іще тисячі були поранені, коли ізраїльські військові відкривали вогонь. Ізраїль заявляє, що його війська захищають кордон країни від спроб нападів.