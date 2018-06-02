Поліція: через сутички на виборчій дільниці на Одещині постраждали 13 правоохоронців

Внаслідок сутичок на виборчій дільниці села Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області постраждали щонайменше 13 поліцейських, повідомляє регіональне управління поліції.

За повідомленням, близько 13:00 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення в селі Цебрикове, в приміщенні якого розташована виборча дільниця.

«Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їхню евакуацію. Дії правоохоронців обурили декого з громадян. Присутні почали чинити опір і розпилили у бік працівників поліції газ. За попередніми даними, внаслідок фізичного протистояння постраждало 13 правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що до відділення доправили двох людей, а за фактом погрози або насильства щодо працівників правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження. «Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею «хуліганство», – заявляють у поліції.

На 3 червня у Цебриковому призначені повторні вибори в об'єднаній територіальній громаді.