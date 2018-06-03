На парламентських виборах у Словенії може перемогти антимігрантська партія

У Словенії 3 червня відбуваються дострокові парламентські вибори, на яких, за прогнозами експертів, найбільше голосів може отримати опозиційна антимігрантська Словенська демократична партія (SDS).

Близько 1,7 мільйона виборців мають право голосувати за кандидатів від 25 партій. Останні опитування громадської думки показують найбільшу підтримку Словенської демократичної партії – 24,5 відсотка. Експерти зазначають, що у партії можуть виникнути проблеми з пошуком партнерів для формування урядової коаліції.

Правоцентристську Словенську демократичну партію очолює Янез Янша, який використовує тактику та риторику, подібну до угорського прем’єра Віктора Орбана і президента США Дональда Трампа.

Янша був прем’єром Словенії в період 2004-2008 років та з 2012-2013 років. На початку 2013-го його уряд зазнав звинувачень у корупції та отримав вотум недовіри від парламенту.

Його конкурентами є колишній прем’єр-міністр Міро Церар, який очолює Сучасну центристську партію, та колишній комедійний актор і політик Мар’ян Шарец з лівоцентристського незалежного списку.

Уряд Церара пішов у відставку у березні цього року після того, як Верховний суд своїм вердиктом скасував великий інвестиційний залізничний проект. 15 квітня президент Словенії Борут Пахор розпустив парламент і оголосив дострокові вибори.

Словенській демократичній партії, в разі перемоги, потрібно буде створити коаліцію принаймні зі ще двома партіями, щоб отримати більшість у парламенті, у якому загалом 90 депутатів.

Однак інші сторони припускають, що не будуть входити у коаліцію з SDS, що може привести до призначення нових виборів.