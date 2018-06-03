На Донбасі на ранок зафіксовано 4 обстріли – Міноборони

На лінії зіткнення у Донецький та Луганській областях станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 4 обстріли підрозділів Об’єднаних сил з боку підтримуваних Росією бойовиків. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута на щоденному брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення.

За його словами, обстріли велися переважно із застосуванням гранатометів різних типів. Під обстріли потрапили позиції біля Кримського та Південного на Луганському напрямку, Тарамчука та Широкиного – на Донецькому напрямку, зазначив речник Міноборони.

Він також підтвердив, що за минулу добу в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі поранення отримали троє українських військових, було зафіксована 28 обстрілів з боку бойовиків.

В угрупованні «ДНР» заявляють про 20 обстрілів з боку ВСУ впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.