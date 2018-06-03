Штаб ООС підтвердив потрапляння двох українських військовослужбовців в полон «ЛНР»

Двоє українських військовослужбовців, які 26 травня зникли в Луганській області після виходу до передового посту, потрапили в полон. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил з посиланням на повідомлення 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що 26 травня двох військових під час їх виходу до передового спостережного посту захопила диверсійно-розвідувальна група противника.

«Зараз вони, згідно з інформацією, яку оприлюднили ЗМІ однієї з «псевдореспублік», живі – і це найважливіше, проте знаходяться у ворожому полоні. І використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди», – йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що командування бригади робить все можливе для звільнення військових з полону.

Раніше ЗМІ угруповання «ЛНР» повідомляли про затримання 26 травня двох озброєних українських бійців у так званій «сірій зоні».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.