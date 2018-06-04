Утримуваного бойовиками «ЛНР» українця вдалося визволити – правозахисник

Українця, якого утримували бойовики підтримуваного Росією угруповання «ЛНР», вдалося звільнити, повідомив правозахисник, директор громадської організації «Східна правозахисна група» Павло Лисянський.

«Громадянина України, засудженого до 2014 року, якого НЗФ «ЛНР» незаконно утримувала в місцях позбавлення волі, завдяки колективним діям міжнародної спільноти вдалося звільнити... Його обличчя і персональні дані я не розголошую», – написав Лисянський у Facebook.

У січні 2017 року правозахисник розповідав, що цього чоловіка український суд засудив до трьох років, термін відбування покарання закінчився два роки тому, однак він продовжував перебувати за ґратами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.