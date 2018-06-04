Посуха в окупованому Криму: оголошений режим надзвичайної ситуації

Російська влада окупованого Криму через посуху оголосила режим надзвичайної ситуації в Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Радянському районах. Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на розпорядження, опубліковане на порталі російського уряду анексованого півострова.

Згідно з документом, адміністрації чотирьох районів мають виконати заходи, реалізації яких вимагатиме спеціально створена комісія з ліквідації надзвичайної ситуації.

Раніше російське міністерство сільського господарства Криму повідомляло, що кримські аграрії через погану погоду зберуть урожай зерна вдвічі менше за торішній, всього 800 тисяч тонн.

Урожайність у Криму і раніше суттєво залежала від природних чинників. Рекордним до окупації став 2011 рік, коли було зібрано 1,9 мільйона тонн зернових. Натомість у 2013 році цей показник упав до 800 тисяч тонн. Зараз унаслідок анексії 2014 року аграрії Криму відчувають брак води – після того, як був перекритий Північно-Кримський канал, яким на півострів потрапляла вода з материкової частини України.