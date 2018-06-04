Леся Цуренко знялася з Roland Garros через травму

Остання представниця України в одиночному розряді на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Леся Цуренко припинила боротьбу за почесний трофей.

У четвертому колі Цуренко зустрічалася з третьою ракеткою світу, іспанкою Ґарбіньє Муґурузою, але змогла провести на корті імені Сюзанн Ленґлен лічені хвилини. Програвши два стартові гейми, українка визнала поразку, оскільки через проблеми з ногою не могла грати далі.

На шляху до четвертого кола 29-річна Цуренко здолала швейцарку Стефані Фоґеле і двох сіяних тенісисток – 15-ту сіяну в Парижі американку Коко Вандевеґе та 19-ту, словачку Магдалену Рибарикову.