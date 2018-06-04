По грошову допомогу звернулися 65 звільнених із полону бойовиків, не отримав ще ніхто – МінТОТ

Станом на 4 червня по виплату одноразової грошової допомоги звернулися 65 людей, яких незаконно було позбавлено особистої свободи. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МТОТ).

«Після надходження узагальнених списків від обласних та Київської міської держадміністрацій МТОТ… перерахує відповідні кошти органам соціального захисту населення», – ідеться у відповіді.

Кабінет міністрів України наприкінці січня 2018 року ухвалив рішення виплатити по 100 тисяч гривень допомоги кожному з громадян, які визволені з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Згідно з рішенням уряду, допомога буде виплачуватися тим звільненим з полону громадянам, яких Служба безпеки внесе до відповідного списку. Для одержання коштів людина або довірена особа має протягом шести місяців звернутися до органів соціального захисту населення.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

24 січня з полону бойовиків звільнили ще одного громадянина – українського військовослужбовця Романа Савкова. Його обміняли на жінку, яку помилував президент України Петро Порошенко.