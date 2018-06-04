Бойовики здійснили 10 обстрілів на Донбасі з початку доби – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що до 18:00 4 червня підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Українські військові вказують, що поблизу населених пунктів Новотошківське на Луганщині та Зайцеве на Донеччині бойовики відкривали вогонь зі 120- та 82-міліметрових мінометів, а неподалік Красногорівки Донецької області працював снайпер гібридних сил.

Втрат серед українських військових 4 червня немає, ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» заявили про два порушення режиму тиші з боку українських військових 4 червня.

В угрупованні «ДНР» не інформували про бойові дії впродовж поточної доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.