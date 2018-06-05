СБУ: заблокована кібератака на дипломатичне відомство країни-члена НАТО

Співробітники Служби безпеки України заблокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів НАТО «через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів Міністерства охорони здоров'я України», повідомила прес-служба СБУ.

«Правоохоронці задокументували факт порушення правил захисту інформації та експлуатації автоматизованих систем посадовцями одного з державних підприємств Мінохорони здоров'я. Вказані порушення призвели до отримання зловмисниками незаконного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем держустанови. У подальшому хакери спробували скористатися вказаним зламом для проведення кібератак на іноземне представництво», – заявили в спецслужбі.

У СБУ зазначили, що після перевірки керівництво МОЗ України ухвалило рішення звільнити генерального директора державного підприємства. Йому оголосили про підозру в скоєнні злочину. Розслідування здійснюють за статтею 363 Кримінального кодексу України («порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації»).

У Службі безпеки не уточнили, про представництво якої країни і про яке підприємство йде мова.