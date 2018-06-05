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05 Червень 2018, Київ 13:00
Новини | Події

На Одещині стріляли в місцевого депутата – поліція

У ніч на 5 червня в Чорноморську на Одещині стріляли в 54-річного депутата місцевої ради, повідомила прес-служба поліції.

Чоловіка шпиталізували з травматичними ушкодженнями стегна, його життю нічого не загрожує.

«Попередньо встановлено, що подія сталася близько першої години ночі біля будинку потерпілого. До його автомобіля підбіг невідомий та, здійснивши декілька пострілів з травматичної зброї через водійське вікно, з місця події втік», – заявили в поліції Одеської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України («умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Поліція не назвала імені депутата.

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