Іран повідомляє МАГАТЕ про наміри збагачувати уран

Іран заявляє, що повідомив ядерній агенції ООН, що розпочав процес збільшення можливостей збагатити уран у разі, якщо буде зруйнована угода 2015 року. Голова ядерної агенції Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що 5 червня Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) було передано лист про це рішення.

«Якщо умови дозволять, можливо, завтра ввечері на збагачувальному підприємстві в Натанзі ми можемо оголосити про відкриття центру для виробництва нових центрифуг», – сказав Салехі, додавши, що це «не означає, що ми почнемо складати центрифуги».

Чиновник відзначив, що такі дії відповідають вказівкам верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Водночас Салехі заявив, що Іран продовжить дотримуватися ядерної угоди і що ядерна діяльність у країні залишатиметься в межах, встановлених угодою.

У травні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з угоди, яка передбачає обмеження для збагачення іранського урану в обмін на скасування міжнародних санкцій. Інші країни та об’єднання, що підписали угоду, заявили, що залишаються прихильними до неї.