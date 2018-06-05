МЗС радить українцям бути обережними у Гватемалі через виверження вулкана

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від відвідин регіону в Гватемалі, що постраждав внаслідок виверження вулкана Фуего, і бути обережними під час відвідання цієї країни.

«У зв’язку з виверженням вулкану Фуего, який розташований на відстані 40 кілометрів від столиці Гватемали, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматись від відвідання зазначеного регіону, проявляти підвищену пильність та обережність під час відвідання Гватемали, відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації, у тому числі щодо її впливу на розклад руху авіаційного транспорту, який може зазнавати змін у зв’язку із припиненням роботи міжнародного аеропорту «Аурора» в столиці країни», – йдеться в повідомленні.

Раніше представники влади Гватемали повідомили, що число жертв виверження вулкана Фуего, що сталося 3 червня, зросло до 69.

У Національному інституті судово-медичної експертизи Гватемали 5 червня повідомили, що лише кількох загиблих вдалося ідентифікувати.

Виверження Фуего називають найсильнішим щонайменше за останні 40 років.

Восьмикілометровий потік лави завдав шкоди кільком селам.

Аеропорт у столиці країни Гватемала-Сіті тимчасово припинив роботу через попіл.