Прокуратура повідомила про підозру трьох викрадачам українських активістів у Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру трьом учасникам «самооборони Криму», які в 2014 році викрали одного з лідерів кримського «Євромайдану» Андрія Щекуна та інших українських активістів.

За інформацією прокуратури, в ході досудового розслідування встановили, що впродовж березня 2014 роки члени парамілітарного утворення в Сімферополі затримували громадян України, після чого тривалий час утримували їх у невідомому місці. У відомстві зазначили, що постраждалі перебували з мішками на головах і піддавалися моральним і фізичним стражданням.

«Наслідком встановлені активні учасники таких незаконних затримань громадян України. В даний час трьом особам – членам «Самооборони Криму» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини») Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що вживають заходів для отримання дозволу на затримання осіб і оголошення їх в розшук.

Імен підозрюваних у відомстві не назвали.

Координатори та учасники руху «Євромайдан-Крим» неодноразово вказували на тиск. У січні 2014 року поряд із будинками, в яких вони жили, були розклеєні листівки з їхніми фотографіями і написом «зрадник Криму». Після того, як російські війська почали окупацію Криму, лідери місцевого Майдану стали проводити акції за єдність України.

9 березня члени «самооборони» викрали лідерів протестного руху Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. Вони провели 11 днів у полоні, де, за їхніми словами, піддавалися тортурам.