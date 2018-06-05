На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 5 червня зазнали поранень двоє українських військових, повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

«Активні бойові дії тривали переважно на Луганському напрямку. Заборонене мінськими домовленостями озброєння противник застосував по оборонцях Новотошківського, Кримського та Причепилівки», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі північної околиці Донецька ввечері 5 червня.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії впродовж поточної доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.