У МінТОТ розповіли, скільки суден-порушників зафіксували протягом травня в Криму

У травні в Криму зафіксували 16 вантажних суден-порушників та танкерів, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що всі кораблі були під прапором Росії, вони здійснили 54 заходи до портів Севастополя та Керчі.

Окрім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксували 15 суден під прапорами Росії, Панами, Коморських островів та Островів Кука.

У МінТОТ зазначили, що інформація стосується суден, на яких працює система AIS (Automatic Identification System), що допомагає ідентифікувати кораблі.

У відомстві нагадали, що морські порти, розташовані на території анексованого Росією Криму закриті на підставі розпорядження Кабінету міністрів від 30 квітня 2014 року та згідно з наказом Міністерства інфраструктури від 16 червня 2014 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».