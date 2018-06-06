Ключовий півзахисник «Шахтаря» перейшов до «Манчестер Юнайтед»

Півзахисник збірної Бразилії Фред перейшов до англійського «Манчестер Юнайтед» із донецького «Шахтаря». Про це повідомили прес-служби команд 5 червня.

Сума трансферу та тривалість контракту між гравцем та його новим клубом наразі не розголошуються.

Водночас, за даними британських ЗМІ, «Манчестер Юнайтед» заплатив за 25-річного Фреда близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 1,7 мільярда гривень).

Згідно з інформацією на сайті «Шахтаря», із 2013 року Фред зіграв за донецьку команду в 155 матчах, у яких забив 15 голів. Він по три рази вигравав чемпіонат та кубок України, також на його рахунку чотири перемоги в національному суперкубку.