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06 Червень 2018, Київ 11:11
Новини | Події

Ключовий півзахисник «Шахтаря» перейшов до «Манчестер Юнайтед»

Стадіон «Олд Траффорд», на якому грає «Манчестер Юнайтед»

Півзахисник збірної Бразилії Фред перейшов до англійського «Манчестер Юнайтед» із донецького «Шахтаря». Про це повідомили прес-служби команд 5 червня.

Сума трансферу та тривалість контракту між гравцем та його новим клубом наразі не розголошуються.

Водночас, за даними британських ЗМІ, «Манчестер Юнайтед» заплатив за 25-річного Фреда близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 1,7 мільярда гривень).

Згідно з інформацією на сайті «Шахтаря», із 2013 року Фред зіграв за донецьку команду в 155 матчах, у яких забив 15 голів. Він по три рази вигравав чемпіонат та кубок України, також на його рахунку чотири перемоги в національному суперкубку.

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