На Харківщині знайшли повішеним активіста – правозахисник

На Харківщині знайшли повішеним активіста Миколу Бичка, повідомив правозахисник Роман Ліхачов у Facebook.

За його словами, він знав особисто Бичка, який мешкав у селищі Есхар. Ліхачов вважає, що це було не самогубство.

«Я йому підказував, де і які документи запитувати, спільно будували плани, як боротися за права громадян селища, останнім часом він займався екологічною ситуацією в Есхарі. Микола готував документи для відкриття громадської організації, будував плани на майбутнє, перед смертю також моніторив очисні споруди – і тут різко вирішив повіситися. Не смішіть», – розповів Ліхачов.

Водночас поліція повідомила, що тіло 23-річного Бичка знайшли увечері 5 червня «без видимих ознак насильницької смерті» у лісосмузі неподалік залізничного полотна. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 115 («умисне вбивство») Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».