Суд ЄС скасував санкції проти Арбузова, які вже не діяли

Європейський суд у Люксембурзі 6 червня ухвалив рішення про скасування вже нечинних санкцій ЄС проти колишнього українського урядовця Сергія Арбузова. Ці санкції проти колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра України і колишнього голови Національного банку України Рада Євросоюзу запровадила в березні 2017 року.

Суд постановив анулювати рішення Ради ЄС про обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб та компаній, запроваджені з огляду на ситуацію в Україні. Суд також зобов’язав Раду ЄС компенсувати усі юридичні витрати.

Рішення суду не скасовує ухвалене цього року рішення Ради ЄС про продовження замороження активів проти Арбузова, тому він залишається під санкціями.

3 березня 2017 року Рада ЄС продовжила до 6 березня 2018 року рішення про замороження рахунків 15 осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем.

Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року і з того часу щороку продовжувались.