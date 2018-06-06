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06 Червень 2018, Київ 22:49
Новини | Політика

ФІФА заборонила виступ на чемпіонаті світу Чичеріній, що відвідує окупований Донбас

Російська співачка Юлія Чичеріна серед підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, 2016 рік, скріншот із кліпу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед уболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону. Згідно з листом, який сама Чичеріна поширила у Facebook, організація стурбована, що наявність пісень на військову тематику в репертуарі Чичеріної може привернути негативну увагу ЗМІ і нашкодити репутації ФІФА.

У федерації також уточнили, що релігійні і політичні теми на заходах чемпіонату світу зачіпати заборонено, а Чичеріна асоціюється з військовою темою. ФІФА пропонує організаторам фан-фестивалю замінити Чичеріну, виступ якої планувався 15 червня, на іншого виконавця.

Сама співачка називає ФІФА «футболобандерівцями» і пов’язує заборону з тим, що «рок – музика протесту».

Чичеріна схвально ставиться до дій Росії проти України в період із 2014 року. Після початку збройного конфлікту на Донбасі співачка неодноразово відвідувала контрольовані гібридними силами території, де виступала, серед іншого, і перед бойовиками.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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