Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед уболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону. Згідно з листом, який сама Чичеріна поширила у Facebook, організація стурбована, що наявність пісень на військову тематику в репертуарі Чичеріної може привернути негативну увагу ЗМІ і нашкодити репутації ФІФА.

У федерації також уточнили, що релігійні і політичні теми на заходах чемпіонату світу зачіпати заборонено, а Чичеріна асоціюється з військовою темою. ФІФА пропонує організаторам фан-фестивалю замінити Чичеріну, виступ якої планувався 15 червня, на іншого виконавця.

Сама співачка називає ФІФА «футболобандерівцями» і пов’язує заборону з тим, що «рок – музика протесту».

Чичеріна схвально ставиться до дій Росії проти України в період із 2014 року. Після початку збройного конфлікту на Донбасі співачка неодноразово відвідувала контрольовані гібридними силами території, де виступала, серед іншого, і перед бойовиками.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.