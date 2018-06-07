Виверження вулкана у Гватемалі: влада заявляє, що кількість жертв зросла до 99

Щонайменше 99 людей загинули унаслідок виверження вулкана Фуего у Гватемалі, повідомляє місцева влада з посиланням на дані з моргів.
У Національному інституті судово-медичної експертизи заявили, що ідентифікували 28 тіл.
Близько 200 людей наразі зникли безвісти.
5 червня представники влади Гватемали повідомляли, що унаслідок виверження вулкана загинули щонайменше 69 людей.
Виверження Фуего, яке сталося 3 червня, називають найсильнішим щонайменше за останні 40 років. Восьмикілометровий потік лави завдав шкоди кільком селам.
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