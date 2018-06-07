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07 Червень 2018, Київ 11:07
Новини | Міжнародні

Виверження вулкана у Гватемалі: влада заявляє, що кількість жертв зросла до 99

Виверження вулкана Фуего у Гватемалі сталося 3 червня

Щонайменше 99 людей загинули унаслідок виверження вулкана Фуего у Гватемалі, повідомляє місцева влада з посиланням на дані з моргів.

У Національному інституті судово-медичної експертизи заявили, що ідентифікували 28 тіл.

Близько 200 людей наразі зникли безвісти.

5 червня представники влади Гватемали повідомляли, що унаслідок виверження вулкана загинули щонайменше 69 людей.

Виверження Фуего, яке сталося 3 червня, називають найсильнішим щонайменше за останні 40 років. Восьмикілометровий потік лави завдав шкоди кільком селам.

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