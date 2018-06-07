«Держгідрографія» закрила кілька ділянок в Азовському і Чорному морях через стрільби

Кілька ділянок Азовського і Чорного морів тимчасово закриті для судноплавства через заходи з бойової підготовки Збройних cил України. Про це свідчать прибережні попередження оновлені 7 червня державною установою «Держгідрографія».

Йдеться про три ділянки в Азовському морі, які розташовані в Білосарайській і Таганрозькій затоках, де Військово-морські сили проводять зенітно-ракетні та артилерійські стрільби. Також ВМС України виконують артилерійські стрільби на певних ділянках у північно-західній частині Чорного моря, зокрема в районі острова Зміїний.

«Згідно зі встановленим порядком, за заявкою ЗСУ ділянки закриває «Держгідрографія». Ситуація має превентивний характер і не є новою, оскільки з 2015 року певні ділянки Чорного й Азовського морів закриті для судноплавства», – пояснив Радіо Свобода начальник прес-центру Командування ВМС України Олег Чалик.

Він зауважив, що заходи військових жодним чином не вплинуть на відпочивальників і що безпосередньо перед закриттям ділянки, де проводяться стрільби, відповідний район ретельно перевіряється.