У Києві презентували 3D-модель розстрілів під час Євромайдану, які відбулися 20 лютого 2014 року.

Реконструкцію розробили на запит адвокатів родин Небесної сотні, щоб встановити події, пов'язані із загибеллю трьох протестувальників – Ігоря Дмитріва, Андрія Дигдаловича та Юрія Паращука – у Києві під час Євромайдану.

«Проект дасть змогу журналістам і усім небайдужим ознайомитися з реконструкцією та масивом доказів... Цю 3D-модель будуть подавати на розгляд суду як доказ у справі вбивства майданівців», – сказала адвокат Олександра Яценко.

Інший адвокат, Павло Дикань, що реконструктори працювали з великим обсягом відеоматеріалів.

«Із початку розслідування справи ми розуміли, що наявний обсяг відеоматеріалів – 520 відеоподій обсягом 65 годин – потребує впорядкування та систематизації, щоб встановити обставини загибелі кожного з протестувальників, а також загальної обстановки подій, які відбувалися у той роковий ранок. Також ми хотіли отримати висновки щодо сектору, з якого стріляли в трьох протестувальників», – зазначив Дикань.

Реконструктори зазначили, що для відтворення подій фахівці використовували методики звукового друку кожного відео для їх синхронізації, а також напівавтоматизований метод геолокації відео, аудіоаналіз затримання пострілів.

Із реконструкцією можна ознайомитися тут.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

«Беркут» був розформований у лютому 2014 року, через кілька днів після розстрілів протестувальників у центрі Києва.