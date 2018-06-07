Офіс омбудсмена не обмежує громадський моніторинг в місцях несвободи – Денісова

Уповновжений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що офіс омбудсмена не обмежує громадський моніторинг у місцях несвободи. Про це Денісова повідомила у коментарі Радіо Свобода.

За словами омбудсмена, у перші дні після призначення вона зустрілася з представниками громадських організацій і запевнила, що налаштована продовжити практику використання національного превентивного механізму (НПМ).

«Ми зустрілися із керівником громадської організації «Україна без тортур» і домовилися, що він дасть список спостерігачів для того, щоб їм видати необхідні документи, аби вони з нами чи з представниками в регіонах робили моніторингові візити. Цей список я отримала лише позавчора», – каже Денисова.

Наразі офіс планує зв’язатися зі 163 спостерігачами, провести анкетування та надати їм відповідні документи.

Денісова також повідомила, що при офісі омбудсмена планують створити координаційну раду, куди також увійдуть представники громадських організацій.

Омбудсмен зазначає, що офіс готовий звертатися до міжнародних донорів за допомогою у підготовці нових моніторів, якщо з’являться такі охочі.

На твердження громадських організацій про те, що в останній місяць були скасовані кілька візитів громадських спостерігачів, Денісова заявила, що виїзди не відбулися через неузгодженість графіків.

6 червня ряд громадських організацій заявили про об’єднання в коаліцію, однією з завдань якої буде просування незалежності НПМ та продовження неупередженого моніторингу місць несвободи.

Правозахисники повідомили, що офіс омбудсмена обмежує доступ громадськості до моніторингу місць несвободи.

«На жаль, ситуація почала змінюватися протягом останнього місяця. Департамент реорганізовано, 30% фахівців пішли, і головне – втрачений контакт із громадськими організаціями. Остання крапля – на наш лист із пропозицією провести зустріч ми отримали відповідь, що можливості для цього в омбудсмена немає. Заблокована участь громадських спостерігачів у здійсненні візитів до закладів несвободи», – розповів Юрій Бєлоусов, виконавчий директор Експертного центру з прав людини, колишній керівник Департаменту НПМ в офісі омбудсмена.