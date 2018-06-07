«Стіна народної пам’яті» у Києві буде меморіальною зоною – КМДА

Влада Києва планує зробити меморіальну зону довкола «Стіни пам’яті» на території Михайлівського монастиря, на якій, крім фотографій загиблих на Донбасі військових, окремо розміщені світлини героїв Небесної сотні. Про це 7 червня повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у відповідь на ініціативу ветеранів бойових дій на Донбасі, матерів і родичів загиблих військових із різних українських міст, які провели мітинг під будівлею міської ради.

Громадськість запропонувала владі Києва заборонити проводити розважальні заходи на Михайлівській площі, щоб на цьому місці люди збирались на державні і релігійні свята для вшанування загиблих оборонців України.

«Якщо не буде поваги до загиблих воїнів – не буде поваги до ветеранів і до тих, хто зараз воює на Сході за незалежність і територіальну цілісність України, не буде поваги до родина загиблих», – зазначив один з ініціаторів сьогоднішньої акції волонтер Павло Нетьосов.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Стіна пам’яті» – відкрито меморіал на честь загиблих в Іловайських боях (фотогалерея)

«Ми раніше, на зустрічі з ініціаторами, казали: до Дня державного прапора, до Дня незалежності там навести порядок, зробити ці елементи, про які ми говорили. Але моя думка, що це треба зробити набагато швидше і я не бачу ніяких проблем у тому, щоб це зробити. Також є відповідні доручення КМДА, які Київрада підкріпить своїм рішенням – щодо заборони проведення масових заходів на Михайлівській площі, за винятком релігійно-просвітницьких заходів, за погодженням з Михайлівським монастирем», – наголосив Поворозник.

«Стіна народної пам’яті» на стіні Михайлівського монастиря – єдиний в Україні некрополь загиблих у боях за Україну від 2014 року. Її відкрили 29 серпня 2015 року на перші роковини Іловайської трагедії.

Під час проведення масових заходів на Михайлівській площі їхні організатори іноді розміщують поблизу біотуалети або сміттєві баки; їх прибирають після звернень священиків Михайлівського монастиря і небайдужих киян. Минулої неділі після проведення «Забігу під каштанами» баки від «Стіни народної пам’яті» перетягли капелани, ветерани і волонтери.