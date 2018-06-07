Формат зустрічей із Порошенком на саміті НАТО ще не визначений – Столтенберґ

Президент України Петро Порошенко буде запрошений на саміт НАТО 11-12 липня в Брюсселі, але в якому форматі з ним будуть проводитися зустрічі, ще не вирішено, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Президент Порошенко буде запрошений на саміт НАТО, однак ми ще не вирішили, в якому саме форматі й вигляді будуть із ним зустрічі. Він буде запрошений не лише тому, що ми вирішили, що в плані буде зустріч з державами-партнерами в рамках програми «Рішуча підтримка», – заявив голова альянсу 7 червня після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Згідно з інформацією дипломатичних джерел, нова міністр оборони Італії Елізабетта Трента на зустрічах із партнерами по НАТО порушувала й питання санкцій щодо Росії. Столтенберґ запевнив, що на нараді про економічні обмеження щодо Росії не йшлося.

«Я привітав міністра Тренту з тим, що це її перша зустріч із міністрами НАТО, але можу запевнити, що дискусій щодо санкцій на цих зустрічах немає», – заявив керівник Північноатлантичного альянсу.

Столтенберґ укотре наголосив, що «санкції надсилають чіткий сигнал Росії, що, коли вона порушує міжнародні закони, коли вона порушує суверенітет і територіальну цілісність сусіда, як це зроблено в Україні, то це повинно мати наслідки».

«Це і є причиною того, що міжнародна спільнота відповіла їй санкціями, і я їх підтримую», – зазначив Столтенберґ.

У рамках зустрічей НАТО 8 червня із робочим візитом у штаб-квартирі організації побуває й міністр оборони України Степан Полторак.

Нинішня зустріч у НАТО на рівні голів оборонних відомств відбувається за 5 тижнів до важливого саміту Північноатланчтиного альянсу, який має відбутися у Брюсселі.