У Дніпрі досліджують затонулу османську галеру

Гідроархеологи із Запоріжжя, Херсона та Одеси 7 червня в гирлі Дніпра розпочали дослідження османської галери другої половини ХVII століття, яка лежить на дні однієї з проток.

«Перші результати роботи. Це результат майже двох годин праці під водою керівника експедиції, кандидата історичних наук Дмитра Кобалії. Для прикладу – ліва частина малюнку розміром з бригантину в реставраційному ангарі Хортицького заповідника», – написав у Facebook учасник експедиції, завідувач науковою бібліотекою національного заповідника «Хортиця» В’ячеслав Зайцев. Він проілюстрував повідомлення фотографіями першої знахідки гідроархеологів.

Судно було знайдене в 90-х роках херсонськими дайверами. Вони підняли на поверхню унікальні артефакти – гармату, особисті речі, кераміку. Судно має в довжину 38 метрів і від п’яти до шести метрів у ширину.

Роботи в межах гідроархеологічної експедиції «Османська галера: в пошуках турецьких флотилій XVII століття» триватимуть два тижні. Поки піднімати судно не планують.