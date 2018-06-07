Дослідники НАСА виявили органічні молекули на Марсі

Дослідники Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА) оголосили про відкриття органічних молекул метану на Марсі. За даними агентства Reuters, наявність метану може свідчити про існування життя на цій планеті. На Землі значну частину цього газу виробляють саме мікроорганізми.

Знахідку зробив марсохід Curiosity. Він аналізував склад атмосфери впродовж останніх п’яти років. З'ясувалося, що рівень метану коливається в залежності від сезону – зростає влітку і падає взимку. Концентрація газу в атмосфері змінюється в кілька разів.

Метан виявили на дні пересохлого озера. Вчені вважають, що газ утворюється в нижніх шарах ґрунту Червоної планети. Не виключається, що причина його появи на Марсі – діяльність мікробів або будь-які геотермальні процеси. Із твердженнями співробітників НАСА згодні не всі: критики стверджують, що метан був привезений із Землі.