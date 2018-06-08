Правозахисники: десятки людей загинули унаслідок авіаударів Росії в Сирії

Щонайменше 38 людей загинули унаслідок авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії увечері 7 червня, повідомила базована в Британії Сирійська обсерваторія з прав людини.

«Військові літаки, які, ймовірно, є російськими, вдарили по селу Зардана в Ідлібі вночі й спричинили найбільшу кількість смертей в одній атаці в регіоні з кінця березні», – заявив директор обсерваторії Рамі Абдул-Рахман.

За його словами, поранені близько 50 людей, тому кількість загиблих може зрости.

В організації зазначили, що рятувальники продовжують шукати під уламками тих, хто вижив.

Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада.

Це допомогло Дамаску відвоювати в повстанців значні території. При цьому повстанські угруповання продовжують контролювати велику частину північно-західної та південно-західної Сирії, а очолюваний курдами альянс, який підтримують Сполучені Штати, займає більшу частину північного сходу.