Всесвітній Індекс закону і порядку: Україна поруч із Сенегалом і Росією

Україна набрала 69 балів зі ста у Всесвітньому індексі закону і порядку, оприлюдненому 7 червня американською соціологічною компанія Gallup.

Для складання індексу Gallup опитала понад 148 тисяч жителів у 142 країнах і територіях світу щодо рівня злочинності в районах їх проживання і надійності роботи місцевих правоохоронних органів.

Середнє значення індексу для всього світу – 81 бал із можливих 100. Показник у 86 країнах є нижчим від середнього значення. Загалом країни набрали від 97 до 44 балів.

Як і Україна, 69 балів набрали Сенегал, Того і Чилі. Поруч з Україною в рейтингу з 70 балами – Росія, Монголія, Кенія, Коста-Ріка, Парагвай і Гамбія.

Дослідники поставили опитаним чотири питання:

Чи довіряєте ви поліції в місті або місцевості, де живете?

Чи відчуваєте ви себе в безпеці, йдучи на самоті вночі в місті або місцевості, в якій живете?

Чи крали гроші або власність у вас або членів вашої сім’ї протягом останніх 12 місяців?

Чи зазнавали ви нападу або пограбування протягом останніх 12 місяців?

У топ-10 рейтингу – Сінгапур (97 балів), Норвегія, Ісландія, Фінляндія (по 93), Узбекистан, Гонконг (по 91), Швейцарія, Канада (по 90), Індонезія (89), Данія і Словенія (по 88).

Найнижче в рейтингу – Венесуела (44 бали), Афганістан (45), Південний Судан (54), Габон (55), Ліберія (56), Південна Африка, Мексика (по 58), Домініканська республіка (60), Ботсвана, Сьєрра-Леоне і Болівія (по 61 балу).