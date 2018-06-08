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08 Червень 2018, Київ 17:55
Новини | Події

МЗС перевіряє, чи були серед загиблих у Грузії українці – Беца

Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи були серед загиблих у горах Грузії туристів українці, повідомила у Twitter речниця Мар’яна Беца.

Під час сплаву на річці Ачарісцкалі в Хелвачаурі (Грузія) загинули четверо туристів, на місці мобілізовані рятувальна служба й правоохоронці.

Як повідомив проект Радіо Свобода Эхо Кавказа, у зв'язку з тим, що сталося, Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування за статтею 116 їхнього Кримінального Кодексу «Заподіяння смерті з необережності».

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