На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 8 червня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

«Вогонь зі 120- та 82-міліметрових мінометів відкривався по захисниках Новотошківського, що на Луганському напрямку», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в мінометному обстрілі західної околиці Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії впродовж поточної доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.