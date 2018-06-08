У Дніпрі стартував всеукраїнський фестиваль фронтової пісні

У Дніпрі 8 червня відкрився Всеукраїнський фестиваль пісенної творчості бійців «Пісні, народжені в АТО». Заходи фестивалю, який організували Дніпропетровська облдержадміністрація та Обласна асоціація воїнів АТО, триватимуть два дні на двох майданчиках.

Загалом цього року на сцені фестивалю виступлять із авторськими композиціями 60 учасників бойових дій на Донбасі. Вони привезли різнопланові пісні – ліричні й гумористичні, написані під час бойових завдань і на відпочинку.



Беруть участь у фестивалі й волонтери армії.

У програмі фестивалю 8 червня були виступи торішніх переможців із сольними програмами. 9 червня у літньому театрі, в парку імені Шевченка, свою пісенну творчість презентуватимуть як «ветерани» фестивалю, так і цьогорічні учасники. Вхід вільний.

Цього року захід проводять утретє.

Перший Всеукраїнський фестиваль «Пісні, народжені в АТО» Дніпропетровська облдержадміністрація та Обласна асоціація воїнів АТО організували у Дніпрі в травні 2016 року. На концерт з’їхалися 20 виконавців із усіх регіонів. Після фестивалю його учасники записали у професійній студії звукозапису перший в Україні диск «АТОшних пісень», який презентували в Києві. Концерти учасників фестивалю відбулись у різних регіонах країни.