Понад половина українців вважають, що свобода слова в Україні є – опитування

Понад половина (55%) опитаних соціологами жителів України вважає, що в Україні є свобода слова, але понад третина (34,6%) дотримується протилежної думки. Такими є результати дослідження, яке 8 червня представили голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та експерт громадської організації «Інформаційна безпека» Тетяна Попова.

Дослідження засвідчує, що нинішній рівень свободи слова в Україні, на думку учасників опитування, майже відповідає рівню 2013 року (тоді повною мірою чи переважно існування свободи слова визнавали 56,1% опитаних, іншої думки дотримувалися 36,3%).

«34,6%, які вважають, що її (свободи слова – ред.) або немає частково, або зовсім немає – це дуже велика кількість населення. Отже, цифри показують, що і державним органам, і медійним організаціям треба ще багато чого зробити, аби змінити це ставлення», – вказала Тетяна Попова.

«Фактично українці визнають, що ситуація зі свободою слова є тривожною», – вважає Сергій Томіленко.

Всеукраїнське дослідження «Думки і погляди населення України (Омнібус)» провів Київський міжнародний інститут соціології з 10 травня по 6 червня 2018 року (польовий етап тривав з 18 травня по 5 червня) – вивчалися думки дорослих жителів України у віці за 18 років. Загалом у рамках дослідження проведено 2025 інтерв’ю з жителями 110 населених пунктів України.