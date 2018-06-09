Засудженого за «підготовку диверсій» Захтея перевезли в колонію Сімферополя – дружина

Засудженого в анексованому Росією Криму за «підготовку диверсій» громадянина України Андрія Захтея етапували з СІЗО до виправної колонії №1 у Сімферополі, повідомила кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії дружина Захтея Оксана 9 червня. Вона зазначила, що дізналася про це напередодні.

«Андрія перевели з СІЗО в колонію, яка розташована в Сімферополі. Для мене це дуже хороша новина, оскільки Андрій залишиться відбувати покарання в Криму. Ще коли він перебував у Сімферополі і вирішувалося питання, куди його етапувати, я писала всілякі запити і прохання у ФСВП (Федеральна служба виконання покарань Росії – ред.) з проханням залишити мого чоловіка відбувати покарання в Криму», – розповіла Оксана Захтей.

Вона пояснила, що це пов'язано з його станом здоров'я і тим, що у них є малолітня дочка.

«Мені легше буде їздити до Андрія, якщо він залишиться в Криму. Чесно скажу, я рада, що моє прохання почули», – сказала жінка.

У серпні 2016 року ФСБ Росії затримала в анексованому Криму групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, після – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Євген Панов провину не визнав і від угоди зі слідством відмовлявся.