Двоє українських військових поранені на Донбасі – штаб

Двоє українських військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень 9 червня на Донбасі. Про це повідомляє штаб української воєнної операції.

За даними українських військових, підтримувані Росією бойовики упродовж доби 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння. Упродовж ночі 10 червня вони п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, важке озброєння не застосовувалося, додали у штабі. Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї.

«Відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому – в районах Піски і Опитне, а також Новоселівка друга, що на Маріупольському напрямку», – повідомляють військові.

Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації, зазначили у штабі і навели дані розвідки про те, що двох бойовиків було знищено і п’ятьох поранено.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українські Збройні сили в ранковому обстрілі з міномета західних околиць Донецька, в результаті чого, за даними бойовиків, пошкоджено 14 будинків.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії за добу 9 червня не повідомляють.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.