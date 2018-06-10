Рятувальники ліквідували пожежу у Львові у спорткомплексі СКА Міноборони

У Львові в ніч на 10 червня сталася пожежа у будівлі на території спортивного комплексу СКА Міноборони.

За даними головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні близько 2 години 30 хвилин. Горіла покрівля по всій площі триповерхової будівлі, де знаходився стрілецький тир. Площа будівлі складає 4 400 квадратних метрів. Рятувальники і поліцейські винесли із приміщення тиру патрони та стрілецьку зброю.

З метою гарантування безпеки евакуювали близько 200 мешканців гуртожитку і будинків, які розташовані поруч зі спорткомплексом. Ніхто під час ліквідації пожежі не постраждав.

Зараз встановлюється причина виникнення пожежі: чи був зумисний підпал, необережність чи технічні проблеми.