Від вибуху гранати у Сумах постраждало 9 людей

У Сумах кількість постраждалих в результаті вибуху гранати в нічному клубі «Луна» зросла до дев’яти осіб, семеро з них госпіталізовані. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

За його словами, госпіталізовані – молоді люди, віком від 20 до 34 років, з них одна дівчина.

«Поки підстав говорити про те, що життя когось із них перебуває під загрозою, немає. Крім семи госпіталізованих, за медичною допомогою також звернувся охоронець закладу і ще один відвідувач. Вони будуть лікуватися амбулаторно», – розповів Бутенко.

Водночас прес-секретар прокурора Сумської області Наталя Науменко оприлюднила у Facebook відео, на якому видно, як зловмисник зриває кільце і кидає гранату під ноги відвідувачам.

«Встановлено, що молодий чоловік, на голові у якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у натовп гранату. Після чого відразу намагався втекти, однак був затриманий охоронцями нічного клубу «Луна» в сусідньому дворі», – повідомила вона.

Зловмисника, 28-річного сумчанина, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, на обрання запобіжного заходу він чекатиме в Ізоляторі тимчасового тримання.

Подія сталася близько 6-ї години ранку в неділю, повідомляє ГУНП в Сумській області.

Подію кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу – «Замах на вбивство», «Опір співробітникам поліції», «Зберігання і застосування вогнепальної зброї» і «Хуліганство із застосуванням заздалегідь приготованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень».