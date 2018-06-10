Іран застеріг Європу щодо порятунку ядерної угоди

Іран попередив Європу, що час для порятунку багатосторонньої угоди про ядерну програму Тегерана збігає, і повторив критику США за односторонній вихід Вашингтона з цієї угоди.

Як сказав президент Ірану Хасан Роугані, намагання США «нав’язати свою політику іншим розширюють загрозу для всіх нас».

Виступаючи на саміті Шанхайської організації співпраці, регіональної групи держав під проводом Росії й Китаю, в якій Іран є спостерігачем, Роугані заявив: «Нещодавнім прикладом таких односторонніх дій влади США і її зневаги до міжнародної спільноти є її вихід зі Спільного всеосяжного плану дій».

Також 10 червня спікер парламенту Ірану Алі Ларіджані заявив, що для Європи настав час показати, що вона здатна врятувати ядерну угоду, що має офіційну назву «Спільний всеосяжний план дій».

«Має бути цілком ясно, що посадовці Ірану не будуть чекати на нові нескінченні обіцянки Європи», – сказав він у телевізійному виступі.

«Час для переговорів збігає, і якщо Європа вважає себе здатною дотримуватися ядерної угоди, вона має оголосити своє рішення чітку і якнайшвидше, бо інакше Іран вживе своїх заходів стосовно ядерного й інших питань», – сказав Ларіджані.

На згаданому саміті ШОС у китайському місті Ціндао, де виступав президент Ірану, з критичними словами на адресу США через вихід із ядерної угоди виступили також Китай і Росія, що є її учасниками.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення США вийти з угоди може дестабілізувати регіон, відомий як Середній Схід. Він додав, що Росія буде далі виконувати свої зобов’язання за угодою.

Голова Китаю Сі Цзіньпін висловив жаль через рішення Білого дому вийти з угоди і заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Москвою й іншими сторонами, щоб зберегти ядерну угоду.

Президент США Дональд Трамп заявив минулого місяця, що Вашингтон виходить із цієї угоди. Він заявив, що угода має глибокі недоліки. Це рішення означає, що США повертають свої санкції проти Ірану, які зачеплять і тих із інших країн, хто продовжить співпрацювати з Іраном у багатьох галузях. Європейський союз після того закликає Іран продовжити виконання угоди.

Інші країни-учасниці – Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія – заявили, що залишаються віддані ядерній угоді, доки її дотримується Іран.

Угода має на меті значно обмежити ядерну програму Тегерана, щоб унеможливити створення Іраном ядерної зброї. У відповідь міжнародна спільнота почала знімати з Ірану санкції, накладені раніше через його ядерну програму. Тегеран завжди відкидав твердження, що він міг намагатися створити ядерну зброю, і запевняв, що його ядерна програма суто мирна.

При цьому Іран заявляє, що в разі провалу ядерної угоди готовий швидко відновити свою ядерну програму.