The Times надрукувала мапу Росії з Кримом – посольство України

Британське видання The Times надрукувало мапу Росії, включивши до неї окупований Крим, повідомило посольство України у Великій Британії в мережі Twitter.

«Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно відзначати на цій мапі Крим, який був незаконно анексований Росією в України в 2014 році. Ми вимагаємо змінити мапу. Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні.

​За даними українських дипломатів, мапа Росії з Кримом з’явилася в числі газети, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.

The Times поки не коментувала це повідомлення.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.