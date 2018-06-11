СБУ перевіряє організацію у Чернівцях, що поширювала карти «Великої Румунії»

Служба безпеки проводить обшуки в одній із громадських організацій у Чернівцях, представники якої поширювали матеріали, що можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності України, повідомляє прес-служба відомства.

За даними СБУ, перевіряються дані щодо представників організації, які під час публічного заходу в обласному центрі демонстрували картографічні зображення території Чернівецької області у складі румунської держави.

«Співробітники спецслужби встановили, що надруковані карти виготовлені для пропаганди «святкування» на території України 100-річчя створення «Великої Румунії», – йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці також зафіксували, що учасники організації поширювали літературу, в якій можуть міститися заклики до відновлення так званої «історичної справедливості» через анулювання чинних міжнародно-правових і міждержавних документів та «повернення» територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії до складу румунської держави.

Про назву громадської організації служба безпеки не повідомляє.

«Велика Румунія» – ідея максимального розширення кордонів Румунії. В основному, адепти цієї ідеї заявляють претензії на землі сучасної Чернівецької, а також частини Одеської областей України та частину території сучасної Молдови.