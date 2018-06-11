Досвід протидії гібридним загрозам обговорили міністри оборони України і Молдови

Міністри оборони України і Молдови обговорили питання обміну досвідом з протидії цілісному спектру гібридних загроз. Це питання глави оборонних відомств двох країн Степан Полторак та Еуджен Стурза порушили під час офіційної зустрічі в Одесі 11 червня, повідомляє сайт Міністерства оборони України.

Степан Полторак, зокрема, зазначив, що Україна та Молдова мають спільні виклики і загрози – Російська Федерація продовжує гібридну агресію на Донбасі, нарощує ударний військовий потенціал у Криму та дестабілізує Чорноморсько-Азовський регіон. Крім того, він заявив, що угруповання, які розташовані в Придністров’ї, є загрозою і для України, і для Молдови.

Степан Полторак запевнив, що Україна сприятиме відновленню територіальної цілісності Молдови.

«Україна притримується чіткої позиції, яка заснована на принципах поваги до територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова. Придністров’я є невід’ємною частиною Молдови. Ми робитимемо усе можливе, щоб допомогти у відновленні територіальної цілісності Молдови та підтримати її в подальшому», – заявив Степан Полторак.

У свою чергу Еуджен Стурза зазначив, що «Молдова, як ніхто інший розуміє, з чим довелося зіштовхнутися Україні, та виступає за швидше вирішення кризи, збереження суверенітету та територіальної цілісності України».

Міністри узгодили пріоритети подальшої співпраці у сфері оборони та реформування збройних сил. Йдеться про проведення спільних навчань, як на двосторонній основі, так і в рамках співпраці з НАТО та окремими союзниками, розвиток співпраці на рівні штабів видів збройних сил двох держав, взаємодію у сфері військово-технічного співробітництва та покращення динаміки партнерства між вищими військовими навчальними закладами.

На території невизнаної Придністровської республіки, яка була самопроголошена у 1991 році, розміщений контингент російських військ. Міжнародна спільнота визнає Придністров’я частиною Республіки Молдова.

У 2014 році Росія анексувала український Крим, відтоді ж триває збройний конфлікт на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».