НБУ подав нові позови проти Коломойського до судів Швейцарії та України

Національний банк України подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів «Приватбанку» Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Судові справи стосуються виконання Коломойським його зобов’язань за наданими у 2016 році особистими поруками на користь Національного банку, повідомляє регулятор.

«Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав «Приватбанку» в період між 2008 та 2015 роками», – зазначається в повідомленні НБУ.

Загалом йдеться про погашення Ігорем Коломойським заборгованості за п’ятьма кредитними угодами на суму близько 10 мільярдів гривень.

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Перший позов Нацбанк подав за місцем проживання Коломойського в Швейцарії – до суду першої інстанції в Женеві. Другий пакет позовів подано за місцем знаходження майна Коломойського в Україні – до Господарського суду Дніпропетровської області.

У Нацбанку наголосили, що Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання добровільно, тому регулятор готовий вести судові справи проти бізнесмена як в Україні, так і за кордоном.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

1 липня 2017 року збіг термін, коли екс-акціонери «Приватбанку» повинні були реструктуризувати кредити пов’язаних з ними компаній, проте вони цього не зробили.